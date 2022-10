Der nach abgesessener Rotsperre zurückgekehrte Maximilian Thiel musste zunächst auf die Bank – stattdessen durfte der gegen Halle überzeugende Marvin Stefaniak wieder auf Linksaußen ran. Eine Entscheidung, die sich schnell auszahlte. Linksverteidiger Marco Schikora legte für Stefaniak in die Tiefe, der dann ungestört nach innen dribbeln durfte, um den Ball traumhaft ins lange Eck zu zimmern (4.). Aber statt Stabilität daraus zu ziehen, legten die Veilchen folgenschwere Nachlässigkeiten an den Tag: Nach Michel Stöckers Eingabe von links war erst Erik Majetschak schlecht postiert, bevor sich Sam Schreck von SCV-Kapitän Mael Corboz düpieren ließ – Schikora fälschte Corboz' Schuss im Fallen zum Ausgleich auch noch unhaltbar ab (9.).



Nur wenig später sprang Torge Paetow nach Tobias Knosts Flanke von rechts am höchsten – davon profitierte Cyrill Akono, der im Fünfmeterraum vor Ulrich Taffertshofer an den Ball kam und via Innenpfosten zur Verler Führung spitzelte (16.). Von den Gästen kam in der Offensive lange Zeit gar nichts, dafür hätte Maximilian Wolfram am kurzen Pfosten beinah erhöht (22.). Dass es nicht dennoch mit 1:3 aus FCE-Sicht in die Pause ging, lag an Martin Männels sensationeller Parade gegen den allein vor ihm auftauchendem Akono (29.).