Begann schon die erste Hälfte für den FCM schlecht, so begann die zweite Hälfte dann total schlecht: Innerhalb von 60 Sekunde stellten die Ostwestfalen auf 3:0. Das 2:0 hatte Züge des 1:0, weil Janjic, diesmal nach Taz-Vorarbeit von links, in der Mitte reichlich Wiese hatte - und locker einschob (52.). Dann war Yildirim, Dritter des Verler Offensivtrios, rechts nicht zu halten - seinen Pass an den Fünfer nahm Taz an, ließ Tobias Müller keine Abwehrchance und legte die Kugel ins linke Eck (53.). Erst nach einer Stunde fand Magdeburg ins Spiel. Andreas Müller besorgte nach Vorarbeit von Raphael Obermair von rechts das 1:3 (65.). Danach versuchte es Magdeburg, aber bis auf einen Lattenknaller von Luka Sliskovic Sekunden vor dem Ende (90.+3) gab es dabei keine großen Gelegenheiten mehr.