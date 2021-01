Die Gäste aus Sachsen hatten sich in der Paderborner Benteler-Arena, der Ausweichstätte des SC Verl, noch nicht richtig eingerichtet, da lagen sie schon in Rückstand. Nach genau 90 Sekunden klingelte es im FSV-Kasten – und das höchst unglücklich. Nach Zuspiel von Haeder auf Schwermann zog dieser ab, Könnecke warf sich dazwischen und fälschte unglücklich ab. FSV-Keeper Brinkies war schon in der anderen Ecke, nichst zu machen für ihn. Die Zwickauer brauchten lange, um sich von diesem Schock zu erholen. Immer wieder stand Brinkies im Mittelpunkt, der von den Verler Kickern warm geschossen wurde. Nach rund 25 Minuten wurden die Westsachsen mutiger und tasteten sich langsam nach vorn. Eine leichte Gefahr strahlte der FSV bei Standards aus. So bei einem Freistoß von Starke (33.), Verls Schlussmann Brüseke musste prallen lassen und Corboz klärte. Und auch ein Schuss von Schröter wenig später war ein Pfund, der Ball zischte knapp am Verler Kasten vorbei.