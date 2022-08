Die spielstarken, aber in dieser Saison noch sieglosen, Verler hatten bereits in der ersten Hälfte deutliche Vorteile. Joel Grodowski nach einer Ecke per Kopf (13.) und Cyrill Elija Akono nach einem schnellen Angriff aus Nahdiistanz (26.) brachten bisher noch sieglosen SCV in Führung. Zwickau hatte in der ersten Hälfte nur einen Torschuss, Dominic Baumann schoss aber direkt auf SCV-Keeper Niclas Thiede (9.).