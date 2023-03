Während Verl nur so in die Partie hineinstürmte, war Halle gedanklich noch gar nicht auf dem Feld und mit den vielen Umstellungen offensichtlich überfordert. Vollert unterlief nach 35 Sekunden fast ein Eigentor. Ihm rutschte eine Flanke beim Klärungsversuch über den Außenrist und mit viel Glück gerade so über die Latte. Direkt danach reagierte Stijn Meijer im Strafraum schneller als jeder HFC-Kicker, verzog aber knapp links (2.). Bei der dritten Chance in den ersten drei Minuten ging es nicht mehr gut aus: Langer Einwurf und wieder schalteten die Verler schneller. Mael Corboz schloss am Strafraum ab und zu allem Übel ließ Torhüter Felix Gebhardt das Leder zum 1:0 durchflutschen.