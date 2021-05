Verl begann äußerst engagiert, presste Dynamo von Beginn an die eigene Hälfte und verbuchte nach wenigen Minuten den ersten Abschluss: Mael Cordoz scheiterte nach Zuspiel von Mehmet Kurt aus kurzer Distanz aber an SGD-Schlussmann Kevin Broll (2.). Auch in der Folge waren die Westfalen am Drücker und profitierten immer wieder von schnellen Umschaltmomenten. Justin Eilers hatte gegen seinen Ex-Klub die Führung auf dem Kopf, doch Broll lenkte die Kugel mit einem Wahnsinnsreflex noch an den Querbalken (18.).

Dynamo-Keeper Kevin Broll hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag