Die Gastgeber kamen vor 1.963 Zuschauern, davon rund 1.000 aus Dresden, besser in die Partie und zeigten den feineren Fußball. Dynamos Abwehrmann Tim Knipping blockte nach zehn Minuten einen ersten Schussversuch von Nicolas Sessa, mit der nächsten Aktion gingen die Verler dann auch schon in Führung: Eine flache Hereingabe von der rechten Seite ließ Torwart Stefan Drljaca passieren, Joel Grodowski spitzelte den Ball gegen Kyrylo Melichenko zum 1:0 ins Tor (12.).

Die Führung war verdient, und Verl setzte zunächst nach: Grodowski behauptete sich an der Grundlinie gegen Jakob Lewald, Oliver Batista Meier tanzte im Zentrum zwei Gegenspieler aus, die Dynamo-Abwehr blockte den Schuss (17.). Doch nach und nach arbeiteten sich die Gäste ins Spiel hinein: Christian Contehs Hereingabe wurde von einem Verler unfreiwillig in Richtung Tor verlängert, Keeper Niclas Thiede passte auf (25.). Dann landete eine Conteh-Flanke bei Dennis Borkowski, dessen Schussversuch geblockt wurde (26.). Schließlich belohnte sich Dynamo für die Leistungssteigerung: Niklas Hauptmann bediente Borkowski auf der linken Seite, dessen flache Hereingabe Ahmet Arslan an der Strafraumgrenze mit einem schönen Schuss zum 1:1 verwertete (29.).