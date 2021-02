Daferner köpft Dynamo in Front

Dynamo brauchte nur wenige Minuten, um zu zeigen, wer Herr im Hause ist: Paul Will schlug einen Eckball auf den zweiten Pfosten, dort stieg Christoph Daferner am höchsten und köpfte das Leder mit Wucht ins rechte Eck (9.). Bayern schüttelte sich nur kurz und hätte die Uhren im Gegenzug fast wieder auf null gestellt. Nicolas Feldhahns flache Abnahme nach einem Eckstoß konnten Kevin Ehlers und Kevin Broll im Verbund gerade noch klären (12.). Fünf Minuten darauf musste Leroy Kwadwo in höchster Not gegen Dimitri Oberlin im Strafraum dazwischengehen. SGD-Schlussmann Kevin Broll war ein ums andere Mal gefordert. Bildrechte: imago images/Eibner

Auch in der Folge hatten die Dresdner ihre Mühe mit den mutig aufspielenden Gästen - Kwadwo musste in der 27. Minute erneut per Kopf vor Dennis Waidner retten. Auf der Gegenseite hatten Hosiner und Mörschel nach Kontersituationen die Chance auf 2:0 zu erhöhen, scheiterten aber an technischen Ungenauigkeiten, beziehungsweise an Bayerns gut reagierendem Schlussmann Lukas Schneller (32./39.). Bis zur Pause hielt Dynamo die Bayern dann auf Distanz, konnte in der Vorwärtsbewegung aber keine Durchschlagkraft mehr entfalten.

Welzmüller bestraft Dresdner Passivität

Die Gäste kamen mit frischem Personal und ordentlich Tempo aus der Kabine. Dynamo brauchte ein wenig, um wieder ins Spiel zu finden, verbuchte aber die nächsten beiden guten Chancen: Erst scheiterte Julius Kade, nach feinem Hacken-Pass von Hosiner, an Schneller (55.), vier Minuten später traf Heinz Mörschel mit seinem Abschluss im rechten Sechzehner nur ein Münchner Abwehrbein. Die mangelnde Chancenverwertung sollte sich kurz darauf rächen. Nach Kreuzers Foul vorm eigenen Sechzehner schweißte Maximilian Welzmüller den fälligen Freistoß aus 20 Metern ins rechte Eck – Broll hatte auf die falsche Ecke spekuliert (68.). Gefährliche Freistoßsituation - Broll verspekulierte sich in der Auswahl der Ecke. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold