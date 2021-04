Nach dem Seitenwechsel kam dann Rostock besser in die Partie hinein. Bentley Baxter Bahn (49.) und Jan Löhmannsröben (52.) verpassten die Führung für die "Kogge", später klärte Dynamos Abwehrchef Sebastian Mai gerade so vor dem einschussbereiten John Verhoek (64.). Von den Gastgebern kam nun nicht mehr viel nach vorn.

Bis in die Schlussphase hinein blieb das Ostduell spannend, jedoch ohne große Höhepunkte. Die letzte Chance verpasste Löhmannsröben per Hacke (84.). Am Ende trennten sich beide Teams remis - und haben weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga