Dynamo kommt zurück - Pausenführung

Nach dem Schneefall hatten fleißige Helfer den Platz im Rudolf-Harbig-Stadion geräumt, sodass der Partie nichts mehr im Wege stand. Nach einer kurzen Abtastphase kamen die Dresdner in Schwung und hatten durch Hosiner und Will zwei gute Möglichkeiten. Die Lauterer versteckten sich aber keineswegs und spielten mutig nach vorn. Zur Belohnung gab’s für sie in der 13. Minute die Führung. Nach feinem Pass von Zimmer hatte Redondo freie Bahn, schaute sich noch SGD-Schlussmann Broll aus und traf ins linke Eck zur Gästeführung. Redondo erzielt das 1:0 für die Gäste aus der Pfalz. Bildrechte: imago images / Eibner

Das Kauczinski-Team nahm es gelassen wie ein Spitzenreiter hin und fing an zu kreiseln. In der 33. Minute war die SGD wieder im Spiel – Daferner traf per Kopfball nach Hosiner-Flanke zum 1:1. Sekunden vor der Pause hatten die Dresdner noch ein Tor auf Lager. Wieder ging es über die rechte Seite, diesmal mit Daferner. Hosiner bekam die Kugel vor die Füße und schloss zum 2:1 ab. Man of the Match: Hier hat Hosiner gerade das 2:1 erzielt, später gelang ihm der Siegtreffer. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Hosiner mit dem Siegtreffer

Nach der Pause ging es plötzlich Schlag auf Schlag, die "Roten Teufel" waren teuflisch gut aus der Kabine gekommen. Nach 40 Sekunden legte Hercher für Pourie auf, der mit der Hacke und Hilfe des linken Innenpfostens den Ball ins Tor zum 2:2 bugsierte. Und damit nicht genug, den Pfälzern gelang dank Redondo sogar das 3:2 (58.).

Und nun wurde es ein Spektakel, die Dresdner spielten ihre Klasse aus. Hosiner mit dem Pass zur Grundlinie, Königsdörffer war zur Stellle und stellte auf 3:3 (74.). Und weil es gerade so schön lief, setzten die Elbestädter in der 82. Minute den Siegtreffer drauf. Wieder konnte sich Hosiner auszeichnen, der nach einem Eckball das Spielgerät in die Maschen stocherte. Danach ließen die Dynamos nichts mehr anbrennen und sicherten sich ihren zwölften Saisonsieg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK