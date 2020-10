Die Partie brauchte eine satte halbe Stunde, um auf Touren zu kommen. Bis dahin hatte Magdeburgs Defensive die Dynamo-Offensive nicht zur Entfaltung kommen lassen. Dann ging es urplötzlich rund: Erst parierte Kevin Broll einen gefährlichen Kopfball von FCM-Goalgetter Christian Beck nach einer Ecke (28.). Im Gegenzug dann setzte Philipp Hosiner zu einem Flugkopfball nach einer Vorlage von links von Paul Will an: Und der Neuzugang aus Chemnitz hätte bei seinem Startelf-Debüt fast gleich jubeln können, aber Schlussmann Morten Behrens hielt mit Glück und Geschick, fast wäre ihm der Ball aus Nahdistanz durch die Beine gegangen. Danach wurde es wieder eine Partie zwischen den Strafräumen.

Beck hatte direkt nach der Pause mit einem Chip-Versuch von halbrechts, die am langen Pfosten vorbei segelte, gleich die Gelegenheit zur Gäste-Führung. Danach aber war Dynamo dann Chef im Ring. Die Gastgeber entwickelten nun ordentlich Druck: Wieder hatte Hosiner die Führung vor Augen (51.). Diese gelang dann Yannick Stark. Der von Darmstadt gekommene Routinier traf flach per Nachschuss, nachdem Will eine Linksflanke an die Latte bugsiert hatte (54.). Danach machte Dresden weiter und ging auf das 2:0. Zweimal war es wieder Hosiner (56./58.), der vergab. Von Magdeburg kam nach der Pause insgesamt zu wenig. Auch eine Mini-Drangphase in den letzten fünf Minuten brachte nichts mehr ein.