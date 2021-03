Dynamo Dresden hat sich im ersten von vier Spitzenspielen in Serie ein 1:1-Remis erkämpft. Der Drittliga-Tabellenführer lag am Samstag (13.03.2021) gegen Saarbrücken schon 0:1 hinten, konnte aber noch zum 1:1 ausgleichen. Die Tore in der umkämpften Partie mit wenigen Großchancen erzielten Manuel Zeitz (57.) und Pascal Sohm (62.). Mit dem erst vierten Unentschieden in dieser Saison verteidigte Dresden die Tabellenspitze, Verfolger Ingolstadt verkürzte den Rückstand durch einen 2:1-Sieg bei Wehen Wiesbaden aber auf zwei Zähler .