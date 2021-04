Bitter für die SGD: Papadopoulos stand beim Schuss von Manu knapp im Abseits. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Dennoch ging die Führung für den HFC zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Dynamo kam dagegen weiter kaum ins Angriffsspiel. Einzig Christoph Daferner sorgte mit seinem Flugkopfball vor der Pause für Gefahr vor dem Tor von HFC-Schlussmann Sven Müller (39.).

Mit Philipp Hosiner brachte Kauczinski nach Wiederanpfiff eine weitere Offensivkraft ins Spiel. Der Österreicher wurde von Niklas Kreuzer kurz darauf direkt gut in Szene gesetzt, verpasste im Strafraum per Kopf aber um Zentimeter (52.). In der Folge agierte Dynamo zunächst dominanter, musste nach einer knappen Stunde aber den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Nach Vorarbeit von Manu und Papadopoulos legte Boyd im Sechzehner überlegt auf Eberwein ab, der trocken und flach ins rechte Eck vollendete (62.).