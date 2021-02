Drei Wechsel bei den Schwarz-Gelben

In den Aufstellungen gab es einige Überraschungen. Bei den Gästen stürmte Stefan Kutschke von Beginn an, sein Einsatz war fraglich, nachdem der Ex-Dynamo lange nicht trainieren konnte. Bei Dynamo mussten Leroy Kwadwo und Niklas Kreuzer zunächst auf die Bank, dafür rückte Sebastian Mai in die Dreierkette, Ransford Königsdörffer spielte im Mittelfeld. Auch im Sturm gab es einen Wechsel, Pascal Sohm ersetzte Philipp Hosiner.

Königsdörffer macht den Unterschied

Was dann über weite Strecken der ersten Halbzeit geboten wurde, konnte man kein Offensivfeuerwerk nennen. Beide Defensivreihen standen gut, dafür erspielten sich Dresden und Ingolstadt nicht eine Chance. Bis zur 38. Minute, als Ransford Königsdörffer nach einem Doppelpass im Strafraum stand und Marcel Gaus einen Tick zu spät kam. Den fälligen Elfmeter verwandelte Heinz Mörschel sicher ins rechte untere Eck zum 1:0. Und kurz vor der Pause schafften die Schwarz-Gelben sogar noch den zweiten Treffer, oder besser erzwangen ihn. Nach vielen Stationen nutzte Königsdörffer- auffälligster Spieler der ersten Hälfte – den Raum und überlistete Keeper Fabijan Buntic mit einem Schuss aus 17 Metern ins linke Eck. Stefan Kutschke, hier gegen Tim Knipping, blieb blass Bildrechte: imago images/Stefan Bös

Schnelles Tor bricht Ingolstädter Widerstand

Ingolstadt kam durchaus druckvoll aus der Kabine, doch Dynamo hatte in der 49. Minute die richtige Antwort. Nach einem Ballverlust von Caiuby ging es schnell, Pascal Sohm lief in den Strafraum, spitzelte den Ball an Keeper Buntic vorbei, Marc Stendera verlängerte unglücklich ins eigene Tor. Damit waren die Gäste erlegt. Deren Trainer Oral versuchte es mit einem Dreifach-Wechsel, doch Dynamo behielt den Kopf oben, Kevin Broll hielt, was zu halten war. Und die Schwarz-gelben hatten selbst gute Chancen auf das vierte Tor, Sohm wurde in der 70. Minute dabei von Keeper Buntic abgeräumt, ohne dass der mögliche Elfmeter-Pfiff ertönte. In der Nachspielzeit durfte auch Luka Stor jubeln, der einen Konter zum 4:0 veredelte, nachdem zuvor Broll gegen Fatih Kayas Kopfball glänzend rettete.

Stimmen zum Spiel

Sebastian Mai (Spieler SG Dynamo Dresden): "Es ist geil, hat Spaß gemacht. In dieser Form sind wir schwer zu bezwingen. Alle waren in einer bestechenden Form. Es war eine gute Leistung. Spektakel war es nicht. Wir haben zugestochen, wo es wichtig war. Jeder wusste, den Zweikampf muss ich gewinnen. Es sind noch viele Spiele, auch von diesem Kaliber. Wir müssen alle Kräfte sammeln, um da gut rauszukommen."

Pascal Sohm (Spieler SG Dynamo Dresden): "Wir haben auf das Spiel hin gefiebert, haben eine Topleistung abgeliefert. Mitte der ersten Halbzeit haben wir gemerkt, dass wir spielerisch gute Lösungen haben. Der Elfmeter spielte uns gut in die Karten. Wir haben auch nach dem 3:0 den Ball noch gut laufen lassen. Wir versuchen aufzusteigen, haben einen breiten, guten Kader. Wenn Spieler ausfallen, wird das kompensiert. Alle auf dem Platz zeigen eine Super-Leistung."

Tomas Oral (Trainer FC Ingolstadt): "Bis zum Elfmeter haben sich beide Mannschaften neutralisiert. Danach kamen wir nicht in die Zweikämpfe. Nachdem wir das 2:0 und 3:0 kriegen, war die Gegenwehr gebrochen. Dynamo bekam dann die zweite Luft, hat dann verdient gewonnen, weil wir uns nicht so gewehrt haben, wie wir uns das vorstellen. Die Enttäuschung ist groß, wir müssen das aber abhaken, haben am Mittwoch das nächste Spiel."