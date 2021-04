SGD-Neu-Trainer Alexander Schmidt forderte bei seiner offiziellen Vorstellung neue Impulse von seinen Spielern. Und genau das bekam der 52-Jährige. Im Gegensatz zur 0:3-Pleite gegen den Halleschen FC zeigten die SGD-Kicker große Offensivlust. Vor allem die hohe Pressinglinie und der junge Angreifer Luka Stor machten den "Zebras" zu schaffen. Kleine "Wackler" blieben dennoch nicht gänzlich aus. SGD-Keeper Kevin Broll leitete eine Großchance für den MSV ein. Gäste-Angreifer Aziz Bouhaddouz scheiterte anschließend krachend am SGD-Pfosten (12.). Auf der anderen Seite scheiterte Stor mit einer hundertprozentigen Chance. MSV-Schlussmann Leo Weinkauf verhinderte die SGD-Führung mit einem wahnsinns Reflex (20.).

Grundlegend blieb es in der ersten halbzeit dabei. Die Dresdner machten das Spiel und hatten durch Stor einen wendigen und aufmerksamen Stürmer. Es fehlten jedoch die entscheidenden Zentimeter, um die Führung zu erzielen. Das Team von Pavel Dotchev zeigte sich besonders in den Umschaltsituationen als kreuzgefährlich. Die Kästen blieben jedoch auf beiden Seiten vernagelt.

Auch im zweiten Abschnitt blieb es ein offensiv geführtes Duell im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Hausherren hatten aber weiterhin damit zu kämpfen, dass der letzte Punch vor dem MSV-Kasten fehlte. Das lag vor allem am klugen Abwehr-Verhalten der "Zebras", die ständig variabel verschoben und dem SGD-Angriff nie einen "leichten" Pass anboten. Irgendein Duisburg-Bein war verhinderte ständig den Abschluss.

Doch Christoph Daferner sorgte in allen Dynamo-Wohnzimmern für einen lauten Schrei. Nach einer tollen Flanke vom erst frisch eingewechselten Panagiotis Vlachodimos lief Christoph Daferner perfekt ein und traf zur verdienten 1:0-Führung (77.). Der erste Dynamo-Treffer nach gut 515 Minuten, der in ganz Dresden für ein ganz tiefes Durchatmen sorgte. Für Dynamo der erste Schritt in die richtige Richtung. Die nächsten Partien können kommen.