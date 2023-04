Arslan per Traumtor zur Führung

Ahmet Arslan trifft per Fallrückzieher zur Führung für Dynamo. Bildrechte: IMAGO / Dennis Hetzschold Anfang vertraute der identischen Startelf, die zuletzt schon in Osnabrück erfolgreich war und sah einen guten Beginn seiner Mannschaft. Dresden war ab der ersten Minute spielbestimmend, fand in der dicht gestaffelten Essener Defensive aber zunächst keine Lücke. Arslan wurde nach elf Minuten per Distanzschuss erstmals gefährlich, doch Essen konnte blocken. Zwei Zeigerumdrehungen später verwandelte Dynamos Toptorjäger das Stadion dann in ein Tollhaus. Nach einer Flanke aus dem rechten Halbraum von Claudio Kammerknecht verschätzte sich Essens José-Enrique Rios Alonso. Arslan setzte artistisch zum Fallrückzieher an und schweißte den Ball aus spitzem Winkel ins rechte Eck.

Drljacas Bock bringt Essen zurück ins Spiel

Dresden versuchte im Anschluss direkt nachzulegen. Essen hielt zwar gut dagegen, blieb spielerisch aber limitiert. Zudem hatte das Team von Trainer Christoph Dabrowski Glück, nachdem ein Foul von Andreas Wiegel an Christian Conteh im Sechzehner nicht geahndet wurde (21.). In der 28. Minute wurde zudem ein Treffer von Dennis Borkowski aberkannt, der ein Missverständnis in der Essener Hintermannschaft ausgenutzt hatte. Schiri Speckner gab das Tor aber nicht, da er zuvor ein Foul von Stefan Kutschke an RWE-Keeper Jakob-Karl Golz gesehen haben wollte - strittige Entscheidung.

Enttäuschung bei Dynamo Dresden Tim Knipping nach dem Patzer seines Keepers Stefan Drljaca. Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold Völlig unstrittig war dagegen der Riesenbock, den sich Dynamos Schlussmann Stefan Drljaca in der 40 Minute erlaubte. Einen völlig harmlosen Rückpass schlug er ohne Not direkt in die Füße von Ron Berlinski. Der bedankte sich und schob zum überraschenden Ausgleich ins leere Tor ein. Kurz vor der Pause wurde es erneut hektisch, nachdem RWE-Kapitän Felix Herzenbruch Borkowski im Strafraum im Gesicht traf. Doch auch dieses Mal blieb der Pfiff aus.

Borkowski belohnt Dresden

Essen kam mit viel Tempo aus der Kabine, die erste Chance in Hälfte zwei gehörte aber Dresden. Nach guter Vorarbeit von Conteh scheiterte Kutschke mit seinem wuchtigen Abschluss im rechten Sechzehner an Golz (51.). Auf der Gegenseite konnte Drljaca seinen Fehler aus der ersten Halbzeit ausbügeln, nachdem er aus kurzer Distanz stark gegen Thomas Eisfeld parierte und den Rückstand verhinderte (54.). In der Folge übernahm Dresden wieder die Initiative. Arslan ließ zwei gute Gelegenheiten per Freistoß (58.) und nach Hackenablage von Kutschke (59.) liegen.

Auch Borkowski verpasste mit seinem Schlenzer in der 65. Minute das Tor, durfte aber zwei Minuten später jubeln. Nach einer perfekt getimten Flanke von Arslan auf den zweiten Pfosten, setzte sich der 21-Jährige energisch gegen Wiegel durch und traf per Kopf zur erneuten Führung. Die SGD suchte im Anschluss die Vorentscheidung. Doch Golz hielt seine Mannschaft im Spiel, indem er erst Contehs Schuss aus dem rechten Eck kratzte (73.) und dann aus kurzer Distanz gegen Kutschke hielt (74).

Arslans Tätlichkeit bleibt ohne Folgen

In der Schlussphase wurde es hitzig. Zunächst sah Kyu-Hyun Park nach einer Schwalbe Gelb. Im Anschluss gerieten Arslan und Björn Rother aneinander. Arslan trat seinem Gegenüber auf den Fuß, Rother revanchierte sich mit einem Schubser. Schiri Speckner stellte allerdings nur den Essener vom Feld. Glück für Arslan, der in der ersten Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz den Deckel draufmachen konnte, aber erneut an Golz scheiterte. Dennoch überstand Dresden die Schlussphase und sicherte sich die drei Punkte.

