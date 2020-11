Nur auf einer Position hat Dynamo-Coach Markus Kauczinski gewechselt. Für Kevin Ehlers rückte Sebastian Mai in die Dreierkette. Doch so richtig ins Laufen kam das Dynamo-Spiel zunächst nicht, hatte in zwei Szenen Glück, als Niclas Anspach und Paul Grauschopf ihre Chancen vergaben. Ein Standard änderte alles: In der 26. Minute brachte Patrick Weihrauch einen Freistoß in den Strafraum, wo Marco Hartmann direkt abzog und ins linke Eck vollendete. Danach hatte die Partie einen Hänger mit vielen Fouls, bevor Dynamo wieder fahrt aufnahm. Zunächst scheiterte Hartmann per Kopf aus vier Metern an Keeper Nico Mantl. Dann fiel das 2:0 nach 42 Minuten und einer richtigen Traumkombination. Nach einem Doppelpass mit Weihrauch brachte Jonathan Meier denn Ball flach von links in die Mitte, wo Philipp Hosiner aus sechs Metern traf.

Dresdens Marco Hartmann beim Kopfball. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold