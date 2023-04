Anfang konnte bei dem Fußballfest nicht am Spielfeldrand stehen. Er brummte eine Gelbsperre ab, durfte 30 Minuten vor und nach dem Spiel keinen Kontakt zum Team haben. Statt am Spielfeldrand zu diktieren, bangte, schwitzte und jubelte der Trainer auf der Presse-Tribüne. Die Aufstellung hatte er natürlich mit seinen Co-Trainern Florian Junge und Heiko Scholz abgesprochen. Die setzten auf eine neue Viererkette - gezwungenermaßen, denn Jacob Lewald fehlte gesperrt, Max Kulke verletzt. Dazu musste Claudio Kammerknecht auf die Bank. Stattdessen rutschten Kevin Ehlers, Robin Becker und Park in die Viererkette und sah gleich beim ersten Angriff der Gäste alt aus.

Erster Angriff = erstes Tor

Martinovic köpfte nach einer butterweichen Flanke von Pascal Sohm unbedrängt zum 1:0 ein. Weder Zuordnung noch Druck auf den Ball stimmen. Ein Stimmungskiller war der Rückstand nicht, spielerisch lief bei den Dynamos aber lange wenig zusammen. So musste ein Standard helfen. Nach einer Ecke von Arslan packte Torschütze Martinovic Stefan Kutschke viel zu rustikal an und stieß den Dynamo-Angreifer zu Boden. Schiedsrichter Florian Heft entschied sofort auf Elfmeter. Arslan verwandelte sicher: 1:1 (30.). Nach dem Ausgleich wurde Dynamo stärker und hätte mit etwas mehr Präzision in Führung gehen können. Bildrechte: IMAGO / Zink

Kutschke erlöst Dynamo

Nach der Pausenansprache von Junge und Scholz kam Dynamo besser zurück, hatte aber keine 100prozentigen Chancen. Für Unterhaltung sorgten dafür die Fans, die mit einer Choreo-Überraschung nach der anderen aufwarteten und sich bei Kaiserwetter in schwarze, gelbe und weiße Plastik-Caps hüllten. Ins Schwitzen kamen auch die Kicker - vor allem die Dresdner, denen der (Angst)-Schweiß beim Martinovic-Kunststück auf der Stirn stand. Sein artistischer Seitfallzieher klatschte an das Lattenkreuz, von dort sprang der Ball dem verdutzten Drljaca in die Arme. Und Dynamo? Die konnten sich auf ihren Sturmtank Stefan Kutschke verlassen. Der Routinier, der unter der Woche wegen einer Mandelentzündung weniger trainieren konnte, schraubte sich nach einer Flanke empor und köpfte mit voller Überzeugung zum 2:1 (74.). In einer wilden Schlussphase vergab Dynamo mehrere gute Konterchancen und musste so lange zittern. In der Schlussphase hatte Mannheim noch gute Möglichkeiten, das Glück war an diesem Festtag aber auf Seiten der Schwarz-Gelben.

Trainerstimme

Florian Junge (SGD): "Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen. Es war ein schwieriges Spiel. Es gab viel Intensität und viel Chaos. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme, dass Spiel unter Kontrolle zu halten. In der zweiten Halbzeit haben wir kühlen Kopf bewahrt. Diesmal hatten wir auch das Glück, was letzte Woche gefehlt hat. Natürlich habe ich mir einen besseren Start gewünscht. Da hat die Kommunikation nicht gepasst, aber unabhängig davon, haben wir das Spiel danach kontrolliert und auf unsere Seite ziehen können."

Fanmarsch vor dem Spiel

Die Fans von Dynamo Dresden sind längst zweitligareif. 28.500 Zuschauer (ausverkaufter Heimbereich) sorgten nicht nur während des Spiels für Stimmung. Schon Stunden vor dem Anpfiff zog eine Schwarz-Gelbe-Karawane durch die Innenstadt und ließ die SGD zum Abschluss der Festwochen hoch leben. Im Stadion sorgten die Fans mit Überraschungs-Choreos für Staunen. Ob die Jubiläumssaison - Dynamo wurde vor 70 Jahren gegründet - mit dem Aufstieg gekrönt wird, haben die Dynamo-Kicker allein in der Hand. Anhänger der SG Dynamo Dresden nehmen an einem Fanmarsch zum Stadion teil und laufen am Terrassenufer entlang. Bildrechte: dpa

Dynamos Restprogramm

Nächste Woche geht es zum SC Freiburg II, anschließend kommt der nächste Aufstiegskonkurrent Wehen-Wiesbaden nach Dresden. Duelle gegen den FSV Zwickau (A), Meppen (A) und Oldenburg (H) beschließen die Saison.