Dynamo Dresden nahm sofort Fahrt auf und ging mit Vollgas in die Partie. Bereits nach zwei Minuten lag die SGD-Führung in der Luft, doch der Heber von Daferner über SVWW-Keeper Boss hinweg wurde von Mockenhaupt in höchster Not geklärt. Die Dresdner ließen nicht nach und wurden nach zwölf Minuten für ihre starke Startphase belohnt. Königsdörffer trieb den Ball im Mittelfeld und bediente mit viel Übersicht Daferner. Dessen Flanke verlängerte Mörschel per Kopf und Sohm nickte im Hechtflug am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. Eine hochverdiente Führung bis dahin.