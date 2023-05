Wiesbaden ließ sich von der beeindrucken Kulisse im Rudolf-Harbig-Stadion nicht einschüchtern und hatte in der Anfangsphase Feldvorteile. Benedict Hollerbach kam nach sieben Minuten erstmals gefährlich vor den Dresdner Kasten, verzog aber deutlich. Dann kam Dresden in die Gänge – und wie! Toptorjäger Ahmet Arslan bugsierte eine perfekt getimte Flanke von Claudio Kammerknecht über den rechten Innenpfosten ins Tor (11.) und erzielte seinen 22. Saisontreffer. Der Jubel war noch nicht verklungen, da bekam Wiesbaden einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Kammerknecht gegen Brooklyn Ezeh im Sechzehner den Fuß reingehalten hatte. Ivan Prtajin ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und erzielte den Ausgleich (15.).

Es blieb ein rassiges, packendes, temporeiches Duell mit vielen Zweikämpfen. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Rasen. Dynamo hatte aber weiter mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Nach einer ungenauen Faustabwehr von Wiesbadens Schlussmann schob Paul Will ins leere Tor ein, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition richtigerweise aberkannt (22.). Die Gastgeber drückten weiter und hielten den Gegner erfolgreich vom eigenen Tor weg. Nach einer halben Stunde köpfte Jonathan Meier einen Chipball von Niklas Hauptmann über den Kasten, ehe Arslan nach Christian Contehs Ablage in den Rücken der Abwehr kurz vor dem Halbzeitpfiff nur seinen Gegenspieler traf (45.).

"Wir machen ein richtig gutes Spiel", freute sich auch Dresdens Sportchef Ralf Becker in der Halbzeitpause und hob die "wahnsinnige Energie" auf und neben dem Platz hervor. An diese Power knüpfte Dynamo nach Wiederanpfiff nahtlos an, stand den Gegenspielern quasi auf den Füßen und drückte auf die erneute Führung. Die klaren Chancen blieben aber erst einmal aus. Auch, weil Wiesbaden am eigenen Strafraum diszipliniert verteidigte und nun auf Umschaltmomente wartete. Einzig Dynamo-Kapitän Tim Knipping sorgte mit seinem Kopfball nach einer guten Stunde für etwas Gefahr, kurz darauf segelte ein scharf getretener Freistoß von Arslan an Freund und Feind nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.