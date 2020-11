Abschlüsse zunächst Mangelware

Beiden Teams merkte man an, dass sie ohne große Umwege nach vorne spielen wollten, jedoch kamen die Angriffe nicht wirklich durch - zumeist war kurz vor dem gegnerischen Sechzehner Schluss. Marvin Stefaniak hatte dann mit einem etwas zu hoch angesetzten Freistoß von der Strafraumkante den ersten nennenswerten Abschluss der Partie (20.). Die Hausherren hatten leichte Vorteile bei den Spielanteilen, doch wie so häufig in solchen Situationen machte der Gegner den ersten Treffer. Philipp Steinhart bekam bei einem Angriff den Ball vor die Füße, Stefaniak konnte ihn nicht richtig stören und der Linksaußen brachte mit dem ersten 60er-Abschluss sein Team in Führung (27.). Dabei rutschte ihm der Ball noch etwas über den Außenrist, so dass er unhaltbar für Kevin Broll im rechten Eck einschlug.

Dynamo aber gleich mit der richtigen Reaktion. Keine fünf Minuten später wurde der ehemalige Münchner Yannick Stark nicht angegriffen und zog aus rund 20 Metern ab. Diesmal war "Löwen"-Schlussmann Marco Hiller ohne Chance. Und man merkte, dass Dynamo noch vor der Pause nachlegen wollte. Kapitän Sebastian Mai versuchte es ähnlich wie Stark aus der Distanz - diesmal konnte Hiller aber parieren (42.). Die anschließende Ecke landete am Querbalken - wieder war es Mai, von dessen Kopf der Ball kam. Jubel nach dem Ausgleich. Bildrechte: imago images / MIS

Königsdörffer sichert den Sieg

Kurz nach dem Seitenwechsel stand SGD-Schlussmann Broll im Scheinwerferlicht. Einen Versuch von Sascha Mölders kratzte er mit einer tollen Parade noch von der Linie und bewahrte sein Team vor dem erneuten Rückstand. Danach war lange Zeit offensiver Leerlauf angesagt. Hitzig wurde es nur als der Ex-Dresdner Dennis Erdmann den am Boden liegenden Ex-Münchner Christoph Daferner an brüllte und somit eine Rudelbildung auslöste. Zuvor war Daferner mit tiefem Kopf Richtung Ball gegangen und hatte einen Elfmeter gefordert. Erdmann und Dynamos Innenverteidiger Tim Knipping sahen daraufhin die Gelbe Karte (61.).

Knappe zehn Minuten später durfte Dynamo wieder jubeln. Einen Eckball beförderte Mölders unabsichtlich mit dem Schienbein zu Ransford Königsdörffer, der am kurzen Pfosten die Übersicht behielt und ins Eck traf. Nun war Dynamo noch einmal 20 Minuten in der Defensive gefordert und tat das sehr gut. Zum einen waren die Löwen nicht zwingend genug in der Vorwärtsbewegung, die vielen hohen Bälle ins Zentrum köpften die langen Kerle aus Dresden zumeist wieder aus der Gefahrenzone. Dynamo kam auch noch einmal gefährlich vor den gegnerischen Kasten, aber Pascal Sohm stand bei seiner Liga-Premiere für Dynamo hauchzart im Abseits (84.). Sebastian Mai (Dynamo Dresden/li.) gegen Dennis Dressel (1860 München). Bildrechte: imago images / MIS

Dynamo nun Sechster

Damit gelang den Dresdner nach den vier Siegen gegen die Kellerkinder Kaiserslautern, Magdeburg, Lübeck und Meppen nun der erste Sieg gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Mit nun 16 Zählern steht Dresden auf Rang sechs und muss in der kommenden Woche beim Vierten Hansa Rostock antreten. 1860 bleibt trotz der Niederlage Zweiter, hat nun aber bereits fünf Punkte Rückstand auf Aufsteiger und Überraschungsteam Saarbrücken.

