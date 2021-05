Ein Jahr nach dem bitteren Zweitliga-Abstieg hat Dynamo Dresden die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. Die Sachsen besiegten am Sonntag (16.05.2021) Türkgücü München deutlich 4:0 (2:0). Damit steht Dynamo bereits einen Spieltag vor dem Saisonende in der 3. Liga als Aufsteiger fest. Mit dem Sieg verteidigten die Dresdner die Tabellenspitze in der 3. Liga - zur Drittliga-Meisterschaft reicht Dresden am finalen Spieltag in der kommenden Woche ein Remis bei Wehen Wiesbaden.