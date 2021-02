Nach 24 Spieltagen darf man sich schon die Frage stellen: Wer soll diese Dresdner aufhalten? Gegen Lübeck feierten die Schwarz-Gelben einen souveränen Sieg – den 14. In dieser Saison. Und das, obwohl sieben vermeintliche Stammspieler fehlten und mit Yannick Stark auch noch der Kapitän ersetzt werden musste. Stark war im Abschlusstraining auf die Schulter gefallen und konnte nicht mitmischen. Stattdessen feierte Rückkehrer Niklas Kreuzer nach einem halben Jahr ohne Spielpraxis sein Comeback – und das in der Startelf.

Nach zehn Minuten auf Augenhöhe nutzte Dynamo die erste Ecke zum Torerfolg. Christoph Daferner lauerte nach der Ecke von Paul Will am langen Pfosten und schoss abgezockt ein: 1:0 (12.). Wenig später glänzte Will als Torschütze. Der Mittelfeldspieler zog aus knapp 20 Metern mit links ab und ließ Torwart Raeder keine Chance: 2:0 (24.). Die Gäste kämpften, hatten gegen abgezockte und ballsichere Dresdner aber keine ernsthafte Chance.

Nach dem Wechsel stellte Lübeck von Vierer- auf Dreierkette um und hatte deutlich mehr Ballbesitzphasen - und plötzlich auch die Chance zum Anschluss. Deters tauchte frei vor Kevin Broll auf, der mit einer Glanztat das 1:2 verhinderte und fast im Gegenzug über das 3:0 jubeln durfte. Ausgerechnet Kreuzer traf nach einer butterweichen Flanke von Daferner (60.). Die Entscheidung? Denkste! Lübeck verkürzte 120 Sekunden später per Elfmeter auf 1:3 (62.). Kade hatte den Strafstoß verursacht. Brenzlig wurde es aber nicht mehr, weil Lübeck in der letzten Zone nur selten gefährlich wurde. Gezittert wurde in Dresden am Sonntag höchstens wegen der Temperaturen.