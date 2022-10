Michael Akoto (Dynamo Dresden): Enttäuschung nach dem Eigentor Bildrechte: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Har

Dynamo mit Aufholjagd der Extraklasse

Zur Pause roch es also nach einer deprimierenden Heimpleite. Doch Dynamo kam mit neuem Mut und mehr Dynamik aus der Kabine. Der erste ordentliche Angriff (Flanke von Patrick Weihrauch, Arslan schießt am langen Pfosten ein) brachte den Anschluss (53.), ein echter Power-Angriff (Paul Will schoss nach einem Kutsche-Lattentreffer ein) führte zum Ausgleich. Das Stadion bebte – und explodierte in der 70. Minute, als Claudio Kammerknecht vor dem K-Block per Hacke das 3:2 erzielte. Die alles andere als zurückhaltend spielenden Osnabrücker gaben noch mal alles, aber Dynamo hielt dem Druck bis weit in die Nachspielzeit mit großem Einsatz Stand.

Mit purem Willen und Paul Will glich Dynamo Dresden aus. Bildrechte: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Har

Das sagten die Trainer

Tobias Schweinsteiger (Osnabrück): "Glückwunsch an Dynamo zu einem Dreier. In der ersten Halbzeit brauchten wir etwas, denn Dynamo hat etwas anders gespielt als erwartet. Dann haben wir es aber gut hingekriegt und auch gut gegen den Ball gespielt. In den Umschaltmomenten waren wir noch zu wenig zielstrebig. In der zweiten Halbzeit hat Dynamo die Grundordnung gendert, da bekamen wir überhaupt keinen Zugriff. Auch von der Einstellung har waren wir zu locker. Wer hier schon gespielt hat, weiß: Wenn du hier früh und auf die Heimkurve ein Gegentor kriegst, dann kann es schnell gehen. Mich kotzt es richtig an, dass wir hier nichts mitgenommen haben."