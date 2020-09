Christiansen überrascht Broll

Die Mannheimer bejubeln Max Christiansens Führungstreffer vor der Pause. Bildrechte: imago images / Jan Huebner Dem Dresdner Schwung der vergangenen zwei Wochen tat das zunächst keinen Abbruch. Die Hausherren waren aktiv und zogen vor allem über die beiden Außenangreifer Agyemang Diawusie und Panagiotis Vlachodimos immer wieder an den Ketten. Diawusie war auch Wegbereiter von Christoph Daferners guter Chance, die Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels prächtig parierte (6.). Sein Gegenüber Kevin Broll war zu diesem Zeitpunkt bereits auf Betriebstemperatur, als er früh gegen Arianit Ferati den Winkel verkürzte und einen allzu frühen Rückstand verhinderte (2.).



Mannheim zeigte sich vor allem im letzten Drittel konsequenter im Abschluss. Broll musste sowohl gegen Anton Donkor als auch Marcel Costly abwehren (15./28.). Dennoch wäre Dynamo beinah in Führung gegangen. Jan Hendrik Marx spitzelte Diawusies scharfen Querpass an den Pfosten des eigenen Gehäuses (30.). Anschließend ließ die SGD merklich nach - und Waldhof schlug eiskalt zu. Kapitän Max Christiansen nutzte seinen Freiraum, um den nicht ganz unschuldigen Broll aus 17 Metern im kurzen Eck zu überraschen (42.).

Ganz spät schlägt Daferner zu

Dynamo-Kapitän Sebastian Mai im erfolgreichen Luftuell gegen den Ex-Chemnitzer Rafael Garcia. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold Mit viel Schwung und Philipp Hosiner als zusätzlichem Angreifer kamen die Elbestädter aus der Kabine. Allein - vielmehr als Patrick Weihrauchs tückischer Freistoß (48.) sprang nicht heraus. Die zuvor noch so gefährlichen Außen Vlachodimos und Diawusie erlahmten zusehends. Es fehlten die entscheidenden Ideen, um die bestens organisierten und weiterhin punktuell brandgefährlichen Mannheimer in Gefahr zu bringen. Jan Christoph Just hätte den Vorsprung der Gäste nach einer Standardsituation durchaus erhöhen können (55.), zudem war Broll zweimal gegen Hamza Saghiris Strafraumabschlüsse auf dem Posten (62./75.).



Also musste die Brechstange her - unter anderem wurde der kopfballstarke Mai nach vorne gezogen. Zunächst hatte Kauczinskis Elf Pech, dass Donkor einen Eckball einen Meter am eigenen Tor vorbeilenkte und Bartels glänzend Weihrauchs abgefälschten Schuss parierte (78./82.). Kurz vor Ultimo jedoch stocherten Hosiner im Fünfer, ehe Bartels seine Linie verließ, was Daferner die entscheidende Lücke für seinen technisch anspruchsvollen Absatzkick aus spitzem Winkel und mit dem Rücken zum Kasten über die Linie eröffnete (87.).

Stimmen zum Spiel