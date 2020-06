Patrick Glöckner (Chemnitz bei Magenta Sport): "Es war ein gebrauchter Abend. Ich fand, dass es Großaspach sehr gut gemacht hat. Die haben in der Startaufstellung zehnmal rotiert, da ist es natürlich schwer, sich auf den Gegner einzustellen. Das bringt die Situation, in der wir uns befinden, mit sich. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir hätten anders dagegenhalten können, so wie wir es in der Vergangenheit gezeigt haben. Wir hatten heute einfach keine Torgefahr ausgestrahlt. Die Ballruhe im Ballbesitz haben wir auch nicht an den Tag gelegt und diesbezüglich kriegt der Gegner immer mehr Oberwasser und dann kann auch jeder Gegner jeden schlagen. Wir müssen erstmal die Zweikämpfe annehmen und die Defensive gut gestalten. Da waren wir manchmal zu offen und die Rest-Verteidigung hat nicht gut gestanden."