Die 1.583 Zuschauer, darunter 200 des HFC, sahen eine schwache ersten Hälfte. Man merkte beiden Teams ihre jüngsten Minus-Serien an. Halles Offensivbemühungen wurden durch einfache Fehler wie schwache Ballannahmen und Fehlpässe immer wieder zunichte gemacht. Die beste Gelegenheit hatte Halles Mittelstürmer Boyd, der nach einer Hansch-Flanke per Kopf an Schlussmann Reule scheiterte (21.).