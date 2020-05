Tobias Werner hat die schwierige Situation in Jena mit Blick auf eine mögliche Saisonfortsetzung in der 3. Liga erneut zum Ausdruck gebracht. "Wenn wir uns an alle Vorgaben halten könnten, hätten wir kein Problem damit, die Saison zu Ende zu spielen", sagte der neue Sportdirektor von Carl Zeiss Jena im Gespräch mit dem MDR, merkte aber kritisch an, dass "noch viele Fragezeichen im Raum stehen". Der FCC kann momentan aufgrund einer Sperrung der Sportstätten noch nicht trainieren, außerdem hält er das Hygienekonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für nicht umsetzbar.

Werner: "Meilenweit davon entfernt, die Hygiene-Bestimmungen umsetzen"

Die Voraussetzungen in Jena seien zwar gut, fügte Werner an, aber: "Wir sind meilenweit davon entfernt, die Hygiene-Bestimmungen umzusetzen." Dabei denkt er etwa an die Kabinen-Situation, aber auch an viele andere Punkte. Die aufgekommene Kritik an DFB und DFL könne Werner deshalb gut nachvollziehen: "Es wurde noch kein einziger Spieler gefragt, ob er das mitmacht."

Der Rückkehrer hat bereits in den ersten Wochen an seiner alten, neuen Wirkungsstätte alle Hände voll zu tun. "Es warten viele Gespräche auf mich", sagte Werner, der einst als Spieler mit Carl Zeiss in den Profifußball aufgestiegen war und sich später beim FC Augsburg in der Bundesliga einen Namen gemacht hatte. Insbesondere die Corona-Krise sei für ihn eine große Herausforderung: "Wir können nur planen, wenn wir wissen, in welcher Liga wir spielen. Die Entscheidung obliegt aber dem DFB. Wir warten stündlich auf eine neue Meldung."

Krise als Chance?