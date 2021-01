Dem 1. FC Magdeburg ist am Samstag (16.01.) bei der SpVgg Unterhaching der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Die Hoßmang-Elf setzte sich nach starker Leistung mit 2:0 (1:0) gegen die Bayern durch und feierte damit nach vier Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier. Der FCM zeigte sich von Beginn an in Spiellaune und hatte die Kontrolle über Ball und Gegner. Für die hochverdiente Führung in Halbzeit eins sorgte Saliou Sané, der wunderbar im Rücken der Abwehr von Dominik Ernst bedient wurde (29.). Nach der Pause kamen die Hachinger besser ins Spiel und auch zu Chancen. Da hatte der FCM das eine oder andere Mal Glück. Den Schlusspunkt setzte aber Sören Bertram, der keine 30 Sekunden nach seiner Einwechslung für die Entscheidung sorgte (85.).