Der Hallesche FC hat beim bisherigen Tabellenschlusslicht Unterhaching seine neunte Saisonniederlage kassiert. Beim 0:3 (0:1) verlor der HFC am Sonntag (07.03.2021) überraschend deutlich. Für die Gastgeber trafen Anspach (12.), Stroh-Engel per Foulelfmeter (74.) und Heinrich (85.). Halle rutscht durch die neunte Saisoniederlage auf Rang zehn ab. Gastgeber Unterhaching feierte seinen ersten Sieg nach zuletzt zäöf sieglosen Spielen und neun Niederlagen in Serie, die Rand-Münchner klettern auf den vorletzten Tabellenrang.