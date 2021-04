Nur der Start war gut

Nach zwei torlosen Auftritten zuletzt, würfelte Dynamo-Trainer Markus Kauczinski ordentlich durch und brachte gleich vier frische Offensivkräfte. Julius Kade, Niklas Kreuzer, Marvin Stefaniak und Agyemang Diawusie sollten für neue Offensivpower sorgen. Und diese Rotation hätte sich beinahe früh ausgezahlt. In der 15. Minute steckte Kreuzer herrlich auf Stefaniak durch, der visierte die lange Ecke an, scheiterte aber an Hachings-Keeper Jo Coppens, der den Ball mit den Fingerspitzen um den langen Pfosten lenkte. Wenig später kam erneut Stefaniak aussichtsreich zum Abschluss, bekam aus 15 Metern aber nicht genügend Druck hinter den Ball.

Hain schockt Dynamo

Es blieben die beiden einzigen guten Angriffssituationen des Spitzenreiters, der sich ansonsten in vielen Zweikämpfen verzettelte und nicht wirklich zielstrebig nach vorn spielte. Unterhaching - ein Sieg in den letzten 16 Spielen und abgeschlagen Letzter - verteidigte eng und setzte Nadelstiche. Die ersten Schüsse verpufften, doch kurz vor der Pause schlug es ein: "Flankengott" Markus Schwabl bediente Stephan Hain, der am höchsten stieg und ins lange Eck köpfte (40.). Keeper Kevin Broll streckte sich vergebens und Dynamo lief fortan einem Rückstand hinterher. Bildrechte: imago images/Fotostand

Neuer Sturm - keine Wirkung

Kauczinski reagierte. Christoph Daferner und Diawusie blieben in der Kabine, Pascal Sohm und Luka Stor durften sich jetzt als Stürmer versuchen. Besser wurde es dennoch nicht. Den Dresdnern fehlten Leichtigkeit und Entschlossenheit. Zudem krankte das Passspiel. Viele Bälle landeten in den Beinen des Gegners, Dynamo kam einfach nicht zum Abschluss.

Unterhaching erhöht per Elfmeter

Christoph Greger verwandelt den Elfer, Kevin Broll hat die Ecke. Bildrechte: imago images/foto2press In der 57. Minute kam es knüppeldick: Nach einem Laufduell mit Ransford Königsdorffer ging Niclas Anspach zu Boden. Schiedsrichter Tobias Schultes entschied sofort auf Strafstoß. Verteidiger Christoph Greger ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte die Oberbayern mit 2:0 in Führung. Beflügelt vom Elfmetertor hielt der Letzte den Ersten weit vorm eigenen Tor weg.

Dresden kam einfach nicht durch und verbuchte erst in der Nachspielzeit zwei gefährliche Abschlüsse. "Es fällt mir schwer, Worte zu finden. Wir sind nicht wie ein Spitzenreiter aufgetreten", sagte SGD-Kapitän Sebastian Mai bei "Magenta" und ärgerte sich, die Steilvorlage der Konkurrenz nicht genutzt zu haben: "Das ist unfassbar." Fassunglos - SGD-Kapitän Sebastian Mai. Bildrechte: imago images/foto2press

Dynamo und der Bayern-Komplex

Bittere Anekdote am Rande: Dynamo Dresden hat in dieser Saison gegen Mannschaft aus Bayern nicht einen Punkt gewonnen. Vor der Pleite in Unterhaching zog die SGD schon bei den Gastspielen gegen Bayern München (0:3), FC Ingolstadt (0:1), Türkgücü München (0:1) und TSV 1860 München (0:1) den Kürzeren. Zum Glück führt Dresden in dieser Saison keine Fahrt mehr nach Bayern...

Das sagten die Trainer

Markus Kauczinski (Dresden): "Die ersten 20 Minuten waren okay. Danach hatten wir leichte Ballverluste. In der zweiten Halbzeit haben wir es zu sehr mit der Brechstange versucht, uns hat dann die spielerische Linie gefehlt, um die Angriffe besser auszuspielen. Der Kampfgeist war in Ordnung. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Jungs nicht wollten. Wir waren heute aber zu verkrampft."

Arie van Lent (Unterhaching): "Wir können uns sehr über das Spiel freuen. Wir haben sehr viel Leidenschaft gezeigt, nur in den ersten 20 Minuten haben wir uns schwer getan, dann sind wir immer mehr ins Spiel gekommen. Das Tor hat uns natürlich gut getan. Wir haben alles rausgehauen und bleiben am Leben."