Die Partie begann munter. Beide Teams waren um saubere Kombinationen bemüht, hielten den Ball sicher und versuchten zielstrebig nach vorne zu spielen. Doch gefährliche Toraktionen sprangen zuerst nicht heraus. Bis zur zwölften Minute: Valdrin Mustafa tankte sich durch den Auer Strafraum, verzögerte stark, doch setzte seinen Schuss knapp neben den Kasten von Martin Männel. Eine Minute später war Paul-Philipp Besong auf der linken Seite nach Zuspiel von Linus Rosenlöcher frei und bediente Tim Danhof. Sein platzierter Schuss war aber sichere Beute für SVE-Keeper Nicolas Kristof. Wieder zwei Zeigerumdrehungen später parierte Aues Männel stark gegen Manuel Feil, der vom auffälligen Robin Fellhauer in Szene gesetzt wurde. Danach verflachte das Spiel bis kurz vor der Pause. Da hatte der Tabellenführer durch Carlo Sickinger (43.) und Nick Woltemade (44.) noch zwei gute Abschlüsse, doch Aue hielt die Null. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ging es zäh weiter. Elversberg fiel nicht viel ein, Aue lauerte. Omar Sijaric hatte den ersten guten Abschluss für die Dotchev-Elf, doch Kristof hielt (52.). SVE-Abwehrchef Marcel Correia musste nach einem Zusammenprall vom Platz (73.), die Defensive der Hausherren war unorganisiert. Das bestrafte Aue eiskalt. Maximilian Thiel legte in die Mitte zu Besong, der mit der Hacke auf den allein gelassenen Sijaric weiterleitete. Der 21-Jährige musst nur noch einschieben und brachte die Veilchen in Front (74.). Kurz danach hätte Schikora erhöhen können, doch sein Kopfball nach einer Ecke entschärfte Kristof sensationell. So brach die Schlussoffensive des Tabellenführers heran, doch Elversberg scheiterte mal um mal an FCE-Urgestein Martin Männel. Aue holt den wichtigen Dreier, kassiert kein Gegentor bei der besten Offensive der Liga und hat jetzt elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone bei noch fünf ausstehenden Partien.