Zwickau wurde von Beginn an von den Gastgebern unter Druck gesetzt, die gedankenschneller und temporeicher agierten. Bereits in der 7. Minute belohnten sich die Elversberger nach einer Unachtsamkeit des FSV beim Spielaufbau mit der Führung, die Jannik Rochelt mit einem sehenswerten 17-m-Schuss erzielte. Auch im Anschluss setzten die Saarländer nach. Davy Frick rettete gegen Valdrin Mustafa nach dessen Schuss aus spitzem Winkel (15.). Zwei Minuten später verfehlte Luca Schnellbacher mit einem Schuss aus halbrechter Position den zweiten SVE-Treffer nur knapp.

Zwickau bekam in dieser Phase überhaupt keinen Zugriff. In der 21. Minute zeigte der Referee nach einem Handspiel von Davy Frick auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß lenkte FSV-Keeper Johannes Brinkies jedoch um den Pfosten (22.). Wer danach dachte, die Zwickauer können diese Aktion für ein Aufbäumen nutzen, sah sich allerdings getäuscht. Elversberg lief unermüdlich an erarbeitet sich Chance um Chance. Jan Löhmannsröben war im Mittelfeld völlig überfordert und mit Gelb verwarnt, weshalb Joe Enochs ihn für Noel Eichinger aus dem Spiel nahm. In der 31. Minute klingelte es erneut im Kasten der Gäste, nachdem Manuel Feil aus dem Gewühl heraus einnetzte. Für Zwickau reichte es lediglich für eine gute Gelegenheit durch Johan Gomez, der nach einer Flanke von Patrick Göbel aus Nahdistanz am Tor vorbeischoss (45.).