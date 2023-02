Die oft sehenswert bis in den 16er kombinierenden Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr Chancen und zeigten auch sonst den gefälligeren Fußball. Doch für Veränderungen an der Anzeigetafel sorgten nur die Dresdner, die gleich mit der ersten echten Chance in Führung gingen: Stefan Kutschke musste nach einem Freistoß von Max Kulke an die 5-Meter-Linie nur noch den Fuß hinhalten (22.). Dennis Borkowski bei einem Konter fast auf 2:0 erhöht, scheiterte aus 18 m aber an Keeper Nicolas Kristof. Auf der anderen Seite schoss Jannik Rocholt aus guter Position und 16 m über den Kasten (39.).