Nach einem Regenguss erwartete die Mannschaften ein schweres Geläuf, doch Aue ließ sich in den Anfangsminuten davon nicht beeindrucken und begann druckvoll. Und das sollte sich lohnen, bereits nach fünf Minuten zappelte der Ball in den Maschen des Meppener Tores. Stefaniak tankte sich durch und bediente Sam Schreck, der nicht lange fackelte und die Auer mit einem straffen Schuss ins linke Eck in Führung brachte. Allerdings währte die Freude der "Veilchen" nicht lange, den bereits drei Minuten später lag die Kugel im Auer Kasten. Käuper kam nach einem Eckstoß erneut in Ballbesitz, seine Flanke köpfte Kraulich zum 1:1 ins Netz.

Die Dotchev-Schützlinge kamen mit frischem Mut aus der Kabine und hatten auch die erste Chance im zweiten Durchgang. Stefaniak tunnelte Dombrowka, den abgefälschten Ball krallte sich Meppens Keeper Domaschke im Nachfassen. Danach ging aber wieder die Post bei den Gastgebern ab. Aue hatte Mühe, startete in der 65. Minute jedoch einen Konter, der urplötzlich zur erneuten Führung führte. Stefaniak leitete auf Jonjic weiter, der zunächst an Domaschke scheiterte. Schließlich kam Sijaric aus dem Hintergrund und schob die Kugel zum 2:1 über die Linie.

Die Erzgebirger erneut in Vorderhand, doch sie gaben ihren Vorteil aus der Hand. In der 78. Minute traf Pepic zum 2:2, drei Minuten vor Ultimo kam es noch schlimmer für die Lila-Weißen. Burger bekam Pepic nicht in den Griff, dieser gab scharf nach innen, wo Pourie nur den Fuß hinhalten muss. Meppen lag mit 3:2 in Front und gab den Vorsprung nicht mehr her.