Die Zwickauer spielten frei auf und legten in der Hänsch-Arena einen Blitzstart hin. Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball im Kasten der Meppener, die mit so einem Anfangsschwung der Gäste nicht gerechnet hatten. Hauptmann passte nach innen und Horn schaufelte die Pille in die Maschen. Der erste Angriff der Zwickauer saß, die Meppener mussten reagieren und forcierten das Tempo. Aber die Westsachsen standen gut und setzten auf Umkehrspiel. Nach 24 Minuten roch es allerdings nach dem Ausgleich, doch Ex-Chemie-Spieler Faßbender traf nur den linken Pfosten.