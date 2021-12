Das Spiel begann vor 5.000 Zuschauern in der Hänsch-Arena in Meppen ausgeglichen. Beide Teams hatten Möglichkeiten im Spiel nach vorn, wenngleich Großchancen zunächst Mangelware blieben. Luka Tankulic (2./26.) und Willi Evseev (29.) zielten zu ungenau, auf der anderen Seite blieb ein Schuss von HFC-Verteidiger Niklas Kreuzer in der Abwehr hängen (34.), Terrence Boyd verpasste eine scharfe Hereingabe nur knapp (40.).

Der HFC war nun drauf und dran, selbst in Führung zu gehen. Doch, wie es einer Mannschaft im Abwärtsstrudel häufig ergeht: In den entscheidenden Momenten hatten die Saalestädter das Nachsehen. So auch Mitte der zweiten Halbzeit, als Meppen durch einen Doppelschlag binnen zwei Minuten für die Vorentscheidung sorgte: Erst nickte Faßbender eine verlängerte Flanke aus kürzester Distanz zum 2:1 ein (66.), dann stürmte René Guder auf Mesenhöler zu und überwand den HFC-Keeper per Flachschuss - 3:1 (67.).