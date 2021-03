Das Spiel war keine drei Minuten alt und schon lag Dynamo in Führung. Nach einer Flanke von Hosiner ließ Sturmpartner Christoph Daferner den Meppener Jeron Al-Hazaimeh aussteigen und schloss wuchtig aus knapp zehn Metern ab. Der Ball ging zwar ziemlich genau auf SVM-Keeper Eric Domaschke, der aber nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Dynamo machte in der Folge viel Druck und lief den ballführenden Gegenspieler umgehend an. Meppen gelang so kein kontrollierter Spielaufbau und die SGD kam durch einige Ballgewinne zu guten Abschlusssituationen. Besonders Heinz Mörschel und Daferner waren immer wieder an den Aktionen beteiligt. Mörschel war es auch, der nach 25 Minuten den zweiten Treffer nachlegte. Mit Wucht und Präzision verwandelte er aus knapp 18 Metern einen direkten Freistoß. Meppen konnte sich weiterhin kaum spielerisch befreien und kam lediglich zu Halbchancen. Kurz vor der Pause hätte Daferner fast das dritte Dresdner Tor nachgelegt, diesmal aber reagierte Domaschke im Meppener Tor glänzend (40.).

Der Ball schlägt zum 0:2 in den Maschen ein. Bildrechte: imago images/Werner Scholz