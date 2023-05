Dresden hatte das Spiel über weite Teile im Griff. Ahmet Arslan brachte die Gäste nach 24 Minuten per Strafstoß verdient in Führung. Bis zur Halbzeit hätte die SGD noch höher führen können, wenn nicht sogar müssen. Doch mit dem Seitenwechsel brachte SVM-Trainer Ernst Middendorp drei neue Spieler, die in der Folge wichtig werden sollten.