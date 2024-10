Der FC Erzgebirge Aue hat zum Auftakt des zehnten Spieltags in der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim mit 0:3 verloren. Die Veilchen gingen in der Liga zum dritten Mal in Folge leer aus und haben ihren famosen Saison-Start mit vier Siegen damit schon fast wieder verspielt. In Mannheim erwies sich als Team von Pavel Dotchev als nicht durchschlagskräftig genug. Der angeschlagene Stürmer Marcel Bär, zweitbester Scorer der Liga, war nicht zu ersetzen.