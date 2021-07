Fußball | 3. Liga Machtdemonstration: 1. FC Magdeburg lässt Mannheim keine Chance

Hauptinhalt

1. Spieltag

Saisonstart nach Maß für den 1. FC Magdeburg. Die Sachsen-Anhalter ließen den SV Waldhof Mannheim nur wenig Chancen und gewannen am Ende verdient mit 2:0 (2:0). Vor allem das neue "Traum-Duo" Jan-Luca Schuler und Baris Atik machten in der ersten Halbzeit mächtig Betrieb in der Mannheimer Hälfte. Das 1:0 durch Schuler und das 2:0 durch Atk fielen innerhalb von vier Spielminuten (6./9.). Danach kontrollierten die Sachsen-Anhalter weitestgehend das Spielgeschehen.