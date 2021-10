Keine Tore in Hälfte eins

Die ersten zehn Minuten gehörten den Mannheimern, dann kam Zwickau besser in die Partie. Nach 13 Minuten wurde der FSV fast mit einem Eigentor der Waldhof-Buben beschenkt. Nach Horns Eingabe knallte Russo das Leder links am verdutzten Mannheimer Schlussmann Bartels vorbei ins Aus. Die nachfolgende Ecke für den FSV brachte nichts ein.

Die Kurpfälzer blieben das aktivere Team und hatten ihrerseits die Möglichkeit zur Führung, doch Seegert lenkte die Kugel nach Schnatterer-Zuspiel artistisch an die Latte des FSV-Kastens. Glück für die Enochs-Schützlinge, die drei Minuten vor Ende des ersten Durchgangs doch noch einen auf Lager hatten. Nach einem Freistoß kam der Ball über Umwege zu Hauptmann, der volley abzog. Mannheims Keeper Bartels klärte gedankenschnell per Fußparade. Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Kamenz glänzend - Zwickau antwortet mit dem 1:1

Beide Trainer verzichteten zunächst auf Veränderungen bei ihrem Personal. Die Gäste blieben zurückhaltend, Mannheim gab weiterhin den Takt vor. Doch so langsam wurden die Zwickauer mutiger und getrauten sich mehr nach vorn. Hinten stand Brinkies-Ersatz Matti Kamenz sehr sicher und hielt hervorragend. In der 68. Minute war er aber machtlos. Nach einem Schnatterer-Freistoß wehrten die Zwickauer zu kurz ab, genau vor die Füße von Höger. Der 32-Jährige lauerte im Hintergrund und zimmerte den Ball in den rechten Winkel. Matti Kamenz vertrat Stamm-Keeper Johannes Brinkies glänzend, beim 0:1 war er aber machtlos. Bildrechte: imago images/HMB-Media

Nun mussten die Westsachsen kommen – und das taten sie sieben Minuten später. Horn bediente den gut postierten Baumann, dieser zog sofort ab und netzte zum 1:1 ein. Die Mannheimer waren echt geschockt, versuchten jedoch in der Schlussphase noch einmal ihr Bestes. Zunächst scheitert Sommer am glänzenden Kamenz, dann landete ein Lupfer von Martinovic an der Lattenoberkante des FSV-Gehäuses. Glück für die Zwickauer, die den Zähler gern mitnahmen. Das siebte Remis für die Rot-Weißen.