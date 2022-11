Die Mannheimer starteten furios und drängten den FSV tief in die eigene Hälfte. Doch die Schwäne hielten dem Ansturm stand und machten vor allem gegen den Ball ein gutes Spiel. Kampfstark, laufstark, zweikampfstark - Joe Enochs konnte mit der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten zufrieden sein, zumindest defensiv. Nach vorne ging bei den Schwänen nämlich wenig bis gar nichts und so ging es torlos für beide Teams in die Kabine.

Bittere zweite Hälfte für den FSV Zwickau

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste. Mannheim drückte, Zwickau verteidigte mit Mann und Maus. Bis zur 70. Minute tat sich relativ wenig, ehe ganz bittere 20 Minuten für den FSV Zwickau begannen. Zunächst blieb Filip Kusic nach einem Zweikampf liegen und verletzte sich wohl schwerer am Knie, sodass der Abwehrspezialist der Zwickauer ausgewechselt werden musste. Wenig später (76.) holte sich Jan Löhmannsröben, nach einem Handspiel am Strafraum, seine fünfte gelbe Karte ab. Der Pfiff des Schiedsrichters an sich war bereits diskutabel, da der Ball von Löhmannsröbens Brust an den angelegten Arm sprang. Die gelbe Karte sorgte für noch mehr Unverständnis beim FSV.

Jan Löhmansröben fehlt beim Derby gegen Dynamo Dresden. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Bezeichnend, dass aus dieser Aktion das 1:0 für Mannheim fiel. Rossipals Freistoß landete am Rücken des eigenen Mitspielers, von wo aus er durch den Sechszehner irgendwie den Weg zu Pascal Sohm fand, der zur Führung einnetzte. Löhmannsröben beschrieb es im Nachgang auf seine typische Art als ein "Kacktor". Es dauerte jedoch nur 157 Sekunden, bis die Schwäne eine Antwort parat hatten. Der eingewechselte Robert Herrmann flankte auf Yannic Voigt, welcher aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschob.

K.O.-Schlag in der letzten Minute

In der Folge sah alles nach einem durchaus leistungsgerechten Unentschieden aus. Doch der Punkt sollte den Zwickauern an diesem Abend nicht vergönnt sein. Jans Flanke in der 90. Minute fand erneut Pascal Sohm, der in letzter Minute zum Sieg für den Waldhof einköpfte. Brinkies brachte zwar noch die Hände an den Ball, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern. Somit stehen die Schwäne nach einem großen Kampf wieder mit leeren Händen da und verpassen den Sprung aus dem Tabellenkeller. Am Samstag wartet bereits der Jahresabschluss gegen die SG Dynamo Dresden.

---

vk

Das sagten die Trainer:

Joe Enochs (FSV Zwickau): "Wenn ich sehe, dass der Schiedsrichter die Szene (Handspiel von Löhmansröben, Anm. d. Redaktion) so auslegt, [...] das ist schon frech. Aber wir müssen weiter machen. Es ist eine bittere Entscheidung für uns, aber wir kommen trotzdem zurück und kriegen in der letzten Minite den hohen Ball ins Zentrum, den wir vorher besser verteidigen müssen. [...] Ich bin stolz auf die Mannschaft aber wir brauchen Punkte."