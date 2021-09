Halle unter Druck - Shcherbakovski-Volltreffer und wieder Rückstand

Die Mannheimer zeigten sofort, wer hier Herr im Hause ist. Zwar verzeichneten die Hallenser den ersten Eckball, dann aber kam die Waldhof-Maschine ins Rollen. Die Gastgeber setzten die Saalestädter mächtig unter Druck und hatten durch Schnatterer den ersten Hochkaräter - seinen Kopfball klärte Derstroff auf der Linie. Nach einer Viertelstunde war es dann aber passiert, die Gastgeber gingen in Führung. Nietfeld köpfte den Ball vor die Füße von Martinovic, der noch HFC- Keeper Müller umkurvte und locker einschob. Die Hausherren powerten weiter, doch dann nahm sich Shcherbakovski in der 22. Minute ein Herz und knallte die Kugel aus rund 30 Metern in den Winkel zum 1:1. Ein Traumtor mit dem Prädikat Volltreffer.

Halle war wieder im Spiel, was aber die Mannheimer nicht davon abhielt, den alten Abstand wiederherzustellen. In der 34. Minute, der HFC hatte Eckstoß, reagierten die Mannheimer blitzschnell und starteten einen Konter. Lebeau ließ Sternberg aussteigen und bediente Boyamba. Der hatte alle Zeit der Welt und schweißte die Kugel in den Winkel. Der HFC lag wieder im Hintertreffen und hatte kurz vor dem Pausenpfiff Glück, als Mannheims Saghiri das Spielgerät an die Latte schlenzte.

Halle mit leichtem Übergewicht - Ausgleich gelingt nicht mehr

Nach der Pause konnte Mannheim das scharfe Tempo aus der ersten Hälfte nicht mehr so durchziehen wie im ersten Durchgang. Die Hallenser wurden besser und setzten in der 47. Minute eine Duftmarke. Im Nachschuss war Badjie zur Stelle, Waldhofs Torwart Königsmann tauchte ab und lenkte den Ball ans Gebälk. Diese Szene gab den Schnorrenberg-Schützlingen Mut, die sich fortan sogar ein leichtes Übergewicht erarbeiteten. Allerdings ein Chancenfeuerwerk feuerten die Gäste nicht ab.

Jedenfalls bis zur 81. Minute, als der eingewechselte Bierschenk volley abdrückte und SVW-Schlussmann Königsmann zu einer Glanztat zwang. Waldhof verwaltete bis zum Schluss das Resultat und feierte den dritten Heimsieg in Folge. Halle verlor zum ersten Mal in dieser Saison in fremden Gefilden.