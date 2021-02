Mit gleich fünf Neuen in der Startelf hatte sich der neue FCM-Trainer Christian Titz für eine Runderneuerung im Vergleich zum 0:4 gegen Verl entschieden. Und einer der Neuen hatte auch gleich die Chance zur Führung, aber der nach schönem Steckpass von Atik sehr freie Brünker traf die Kugel von der Strafraumnicht nicht ichtig und so trudelte der Ball rechts daneben (8.). Im Gegenzug passte Wehens Top-Torjäger Malone auf Lankford, der aus elf Metern FCM-Schlussmann Behrens zu einer Glanztat zwang. In den ersten beiden Partien unter Titz hatten die Elbestädter nach rund einer Viertelstunde schon 0:2 zurückgelegen - das konnte man diesmal vermeiden. In der Folge ließen die Gäste den Favoriten kaum zur Entfaltung kommen. Immer wieder eroberte Magdeburg rechtzeitig den Ball und klemmte die Offensive des Tabellenfünften regelrecht ab. Die Führung für die Titz-Elf wäre nicht unverdient gewesen. Die Gelegenheit bot sich ausgerechnet dem nur 1,69 Meter großen Atik per Kopf nach Gjasula-Flanke, aber Wehens Keeper Boss fischte die Kugel im Duell der ehemaligen Dresdner noch aus dem Eck (34.).