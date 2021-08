Im zweiten Durchgang ließen die Magdeburger wie in den Spielen zuvor stark nach und kassierten folgerichtig per Doppelschlag den Ausgleich. Erst traf Kevin Lankford nach einer Billard-Aktion im FCM-Strafraum (60.), dann fälschte Adrian Malachowski einen Nilsson-Schuss aus spitzem Winkel unhaltbar ab (61.). Im Anschluss waren die Wiesbadener dem dritten Treffer näher, doch die Gäste überstanden die Drangphase und gingen durch den Treffer des eingewechselten Kai Brünker, bei dem ebenfalls neuen Luca Schuler gut nachgesetzt hatte, wieder in Führung (83.). Der FCM verteidigte mit viel Herz und schaffte in der Nachspielzeit die Entscheidung, als Schuler nach einem Konter cool vor dem Tor blieb (90.+3). Durch den späten Sieg von Viktoria Berlin reichte es aber nicht ganz für die Tabellenführung, sondern nur für Rang zwei.