Der "King" mit der richtigen Antwort

Die Zwickauer gingen gleich mutig zu Werke und verzeichneten in der vierten Minute ihre erste Chance. Marco Schikora zog aus der Distanz ab, den unangenehmen Flatterball wehrte SVWW-Keeper Florian Stritzel zur Ecke ab. Eine Viertelstunde später war es Mike Könnecke vorbehalten, der mit einem satten Abschluss Stritzel zu einer Glanzparade zwang. Kurz danach gingen jedoch die Gastgeber in Führung. Kevin Lankford schickte Benedict Hollerbach auf die Reise, der von Marius Hauptmann im Strafraum zu Fall gebracht wurde – Foulelfmeter. Maximilian Thiel übernahm Verantwortung, zielte mittig und verlud FSV-Torwart Johannes Brinkies.

Nach dem Rückstand wurden die Zwickauer keineswegs hektisch, sondern spielten ihr Pensum besonnen weiter. Und in der 37. Minute machte dann der "King" den Ausgleich. Patrick Göbel führte einen Freistoß schnell aus und passte zu Könnecke. Der schaute, sah Ronny König und der 38-jährige Oldie köpfte den Ball zum 1:1 in die Maschen. Eine klasse Antwort der "Schwäne" in der Brit-Arena, die Dominic Baumann kurz vor Ende der ersten Hälfte noch hätte veredeln können. Sein Schuss zischte äußerst knapp am Wiesbadener Kasten vorbei.

Zwickau kontert erneut SVWW-Führung - Gastgeber treffen zweimal Alu

Nach der Pause blieb es ein intensives Spiel, welches den Zuschauern so einiges zu bieten hatte. Beteiligt waren beide Mannschaften. Zunächst war das Plus wieder bei den Hessen, die in der 55. Minute das 2:1 erzielten. Die Zwickauer bekamen das Spielgerät einfach nicht aus der Gefahrenzone. Ahmet Gürleyen bereitete vor und Thijmen Goppel knallte die Kugel trocken ins Netz. Keine Chance für Zwickaus Schlussmann Brinkies.

Wie gewohnt blieben die Enochs-Schützlinge jedoch dran. Maximilian Jansen bediente in der 61. Minute den gerade eingewechselten Manfred Starke, der weit in den Sechzehner flankte. Baumann war zur Stelle und köpfte im Fallen das 2:2. Da zeigten sich die Nehmerqualitäten der Gäste. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die Zwickauer danach auch ein bisschen Glück hatten, denn Hollerbach traf zweimal Alu (67./76.). Mit Geschick fuhren schließlich die Westsachsen einen Zähler ein, das achte Unentschieden in dieser Saison. Freude pur: Dominic Baumann hat gerade das 2:2 erzielt. Bildrechte: IMAGO / Fotostand