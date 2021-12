Die 1.106 Zuschauer sahen eine erste Hälfte, in der Halle oft unter Druck geriet. HFC-Torwart Daniel Mesenhöler rettete gegen Benedict Hollerbach (3.), Bjarke Jacobsen (19.) und Gustaf Nilsson (40.), die beste Chancen des SVWW vergaben. Auf der anderen Seite suchten die HFC-Spieler ihre Sturmspitze Terrence Boyd, der sich per Kopf und Drehschuss (32.) auch einige Abschlüsse erkämpfte.

Nach der Pause agierte Halle mutiger und belohnte sich mit der Führung. Bei einer Ecke scheiterte Michael Eberwein zunächst an SVWW-Keeper Arthur Lyska, erzielte im Nachsetzen aber sein elftes Saisontor (52.). Doch dann wurde der HFC erneut in die Defensive gedrängt und kassierte den Ausgleich durch Angreifer Nilsson, der von einem Fehler des ansonsten starken Mesenhöler profitierte (1:1/58.). Sechs Minuten später gab es Elfmeter für die Gastgeber, die letztlich das zehnte Saisontor von Nilsson bejubeln konnten (2:1/64.).

Obwohl Halle sich in der Folge noch einmal aufbäumte, wollte der Ausgleich nicht mehr fallen. Die dicksten Möglichkeiten hatten Eberwein mit einem Lattenkopfball (87.) und der eingewechselte Julian Guttau, der knapp am Kasten vorbeischoss (90.). Die Leistung in der zweiten Halbzeit stimmte. Dennoch bleibt die Schnorrenberg-Elf auf dem Weg der schlechten Ergebnisse. Und somit bleibt es auch für den Trainer ungemütlich.