Die Gäste aus der Elbestadt begannen dominant, Wiesbaden lief in der Anfangsphase nur hinterher und kam kaum an den Ball. Ein Freistoß von Panagiotis Vlachodimos ging knapp am Tor vorbei (12.), ein Abschluss von Jonathan Meier war sichere Beute von Tim Boss im Tor der Gastgeber (13.). Dann brachte ein Eckball die Führung: Der Ball ging weit auf Julius Kade, der brachte die Kugel mit einer scharfen Direkabnahme in die gefährliche Zone, wo Pascal Sohm stand und das 0:1 erzielte (21.).