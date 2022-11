Dynamo musste von den sechs angeschlagenen Profis am Ende nur auf Dennis Borkowski (Infekt) und Robin Becker (Oberschenkelprobleme) verzichten. Niklas Hauptmann (Fuß) und Michael Akoto (Infekt) saßen auf der Bank. Sonst waren Paul Will (Schlag auf den Fuß) und Christian Conteh (Schlag auf die Hüfte) rechtzeitig fit für die Startelf. Conteh begann erstmals seit zwei Monaten und ersetzte Becker auf rechts, links lief Kyu-hyun Park für Jonathan Meier auf. Mittelfeldabräumer Will kam für den gelbgesperrten Kapitän Tim Knipping rein, Jakob Lewald rückte in die Abwehr.

Dynamo verbessert, aber ohne Torchancen

Dynamo kam mal wieder nur halbherzig vors gegnerische Tor. Ivan Prtajin wurde gleich nach wenigen Sekunden freigespielt und verzog am kurzen Pfosten. Danach bissen sich die Sachsen gut in die Partie, waren kämpferisch deutlich aggressiver als in vielen Saisonspielen zuvor. Auch fußballerisch zeigte sich Dynamo im Passspiel sicherer. Da Wiesbaden sich aber auch als echter Aufstiegsaspirant zeigte, neutralisierte sich trotz hohem Tempo viel im Mittelfeld. Bis zur Pause gab es quasi keine hochkarätige Tormöglichkeit mehr.

Reinthaler trifft gegen Akoto aus dem Nichts

Ähnlich ging es nach der Halbzeit weiter. Es entwickelte sich spätestens dort ein klassischer Nullnummer-Kick. Dynamo drückt wohl und verlagerte die Partie vor allem mit Standardsituationen in die gegnerische Hälfte, doch dort fehlten jede Mittel, um die Hessen in Verlegenheit zu bringen. Stattdessen zeigten die Gastgeber aus dem Nichts, wie man entschlossen in Strafraumszenen geht: Max Reinthaler stieg nach einer Ecke deutlich energischer als der eingewechselte Michael Akoto in die Höhe und nickte das Leder wuchtig zum 1:0 (79.) rein. Dresden wirkte geschockt und konnte auch danach keine wirkliche Torchancen mehr erzwingen. Reinthaler hätte sogar bei einer weiteren Ecke fast das 2:0 nachgelegt, was Torwart Sven Müller verhinderte (89.).

Zwei Führungsspieler holen sich Sperren ab